В результате операции, проведенной Управлением полиции города Мингячевир, задержан подозреваемый в ограблении женщин Этибар Мамедов. Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный следил за женщиной, которая обналичивала деньги в банкомате. Когда потерпевшая вошла в здание, Мамедов применил к ней физическую силу и отнял деньги.

Также выяснилось, что ранее задержанный ограбил еще одну женщину на улице 20 Января. Мамедов сознался в совершении преступлений.

Управление полиции возбудило уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется необходимое расследование.