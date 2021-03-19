Германия, давно избавившаяся от государственного нацизма, все же получает недвусмысленные сигналы о деятельности правых радикалов, неонацистов, расистов, которые угрожают безопасности страны-члена Евросоюза. Очевидно, терпение властей лопнуло, и немецкие законодатели ужесточили наказания за так называемые «списки врагов государства».

Проблема экстремизма наряду с угрозами терроризма все еще стоит на повестке дня во многих странах. Выкорчевать это зло, например, в Европе окончательно пока не удается никому.

Отныне публикация и распространение подобных списков будут считаться преступлением. Об этом на прошлой неделе сообщила пресс-служба федерального правительства. Существовавшие до сих пор правовые нормы лишь частично охватывали наказанием подобные деяния.

Федеральный министр юстиции Кристине Ламбрехт пояснила: «Мы должны лучше защищать людей перед ненавистью и тревогой. Перед попытками запугивания многих местных политиков или других особ, которые стоят на защите многообразного общества и против человеческого презрения. Не забудем, что президент округа Кассель Вальтер Любке был в «списке врагов», прежде чем был убит неонацистом.

«Распространение «списков врагов сейчас является явным преступлением. Делая это, мы принимаем ясные и решительные действия против климата страха и запугивания, подогреваемого агитаторами. Это очередной важный шаг в защиту нашей демократии перед правым экстремизмом, расизмом и антисемитизмом», - сказала Ламбрехт.

Новая поправка к закону ставит целью квалификацию «опасного распространения личных данных» как преступление, если доказано, что заинтересованное лицо или ее близкие становятся целью преступления. Под действие нового закона подпадают теперь эти преступления и другие незаконные действия, направленные против людей за их сексуальную ориентацию, против телесной неприкосновенности, личных свобод. Наказание за это, согласно закону, предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет или денежный штраф. Если речь идет о сборе данных, которые еще не появились в публичных доменах, то будет применено наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

По данным органов безопасности Германии, экстремисты опубликовали с 2010 года 24 так называемых «списка врагов», которые должны были быть направлены против «политически и общественно активных особ и организаций».

Федеральное правительство квалифицировало такие списки как собрание данных, «особенно адресных данных а также информацию о личных делах и фотографии», которые опубликованы и связаны с откровенными или потенциальными угрозами.

Примером таких угроз являются формулировки, что данную особу может кто-то «когда-то навестить» или «нужно с кем-то таким что-то сделать». Двадцать из 24 подобных «списков ненависти» были доступны в интернете.