В Армении за сутки зарегистрировано 506 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Всего в стране зарегистрировано 184 219 инфицированных коронавирусом. Сейчас лечатся 11 278 лиц. Выздоровел 168 721 человек, скончались 3 360 пациентов (12 за последние сутки). Еще трое граждан с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев 860.