Минюст Армении: суд не может вернуть Онику Гаспаряну должность

Никакого казуса с освобождением Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба ВС Армении нет, сказал журналистам глава Минюста Армении Рустам Бадасян.

"Никакого здесь казуса нет. Оник Гаспарян снят с должности, Артак Давтян назначен на соответствующую должность", - сказал Бадасян, которого цитирует Sputnik Армения.

По словам армянского министра, сегодняшнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна - лишь констатация существующей ситуации. Никаких дополнительных действий он не совершал.

Бадасян заявил, что суд не может вернуть Онику Гаспаряну должность, даже если исполнительная власть этого захочет.

"Акт суда не имеет влияния на конкретный процесс", - сказал Бадасян, отметив, что дальнейшее развитие ситуации покажут судебные процессы, в том числе в КС.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается вступившим в должность начальника Генштаба ВС Армении.