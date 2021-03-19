Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:35

Искреннее стремление Анкары к возобновлению конструктивного диалога в Каире приняли за слабость. И тут же встали в горделивую позу, придав себе грозный и неприступный вид, распаляя в себе боевой дух воинственными заявлениями. Накануне Новруза министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне. «Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, будто ничего и не было. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, - заявил глава турецкого дипломатического ведомства. – У нас есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы также начали контакты на дипломатическом уровне».

Примерно в это же время из Турции пришло сообщение, что власти страны попросили египетские оппозиционные СМИ, вещающие с турецкой территории, снизить градус критики по отношению к египетской власти. Замечу, кстати, после военного переворота их из Египта в Турцию перебралось немало, включая самых топовых – и на покинутой родине аудитория у них осталась более чем внушительная. На жест доброй воли ответ из Каира последовал незамедлительно. Грубый и в чём-то даже достаточно истерический. «Никаких контактов или подготовки встреч с Турцией - прямых или непрямых - не осуществляется, - заявили в египетской столице. – Уже не первый раз Анкара выступает с заявлениями о возобновлении контактов с Каиром. Но это лишь попытки вырваться из политической изоляции в регионе. Идеологический характер внешней политики Турции, которая рассуждает о наследии османов в Ливии, доктрине «Голубой родины» (претензии Анкары на обширные территориальные воды в Эгейском, Средиземном и Черном морях) и не скрывает своих амбиций, вызывает в Египте серьезное беспокойство». Словом, никаких контактов нет и не предвидится, подобного рода заявления, по мнению египетских властей, «попытка проигравшей стороны сохранить лицо». И к протянутой руке можно отнестись с пренебрежением, поскольку гордым наследникам фараонов никакой конструктив в египетско-турецких отношениях не нужен, это они будут диктовать условия капитуляции Анкаре. Военно-политическое руководство Египта само об этих условиях говорить, видимо, постеснялось, предоставив такую сомнительную честь главному редактору проправительственного издания «Аль-Ватан» Ахмаду аль-Хатибу, который от своего имени опубликовал десять условий, которые должна выполнить Анкара для прекращения дипломатического конфликта с Египтом.