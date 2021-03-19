Фархад Мамедов, отдел информации 12:37

Как сообщалось ранее, накануне праздника Новруз завершились крупномасштабные оперативно-тактические учения Азербайджанской армии. Это были первые учения такого уровня, проводимые армией после победоносной 44-дневной войны.

К учениям, по официальной информации Министерства обороны, были привлечены до 10 000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. Сценарий учений включал в себя участие войск специального назначения - отработку действий против террористов и незаконных вооруженных формирований. В течение учений Министерство обороны опубликовало несколько видеороликов. Военное ведомство Азербайджана продемонстрировало, как согласно замыслу оперативно-тактических учений, ракетные и артиллерийские подразделения, покинув места постоянной дислокации по тревоге, перемещались по назначенному маршруту в районы предназначения.

Мировому сообществу была продемонстрирована мощь армии, вышедшей из войны, которая сопровождалась столь разрушительными, жестокими боями, однако повергнувшей побежденного врага: многочисленные новые бронемашины, военные грузовики, ракетные установки залпового огня, самоходные гаубицы, другие современные системы оружия... Все это наглядно демонстрирует, что, несмотря на войну, завершившуюся всего несколько месяцев назад, боевой потенциал и возможности Азербайджанской армии достаточно высоки. Тот факт, что армия полностью мобилизовала свои возможности для масштабных оперативно-тактических учений в первые несколько месяцев после войны, говорит о том, что ее боевой потенциал не ослаб, а увеличился за счет ценного опыта, полученного в войне.