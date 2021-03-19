Все смешалось в иранском Белуджистане: контрабандисты, террористы и спецслужбы наши подробности
Один человек погиб, трое граждан получили ранения в результате совершенного вчерашним утром теракта в городе Сараван, расположенном в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщает Корпус стражей Исламской революции.
Практически ровно месяц прошел с того дня, когда Сараван, унылое, нужно заметить место, захолустье во всей красе, приковал к себе внимание масс-медиа беспорядками, вспыхнувшими после того, как несколько белуджских контрабандистов топливом из Ирана и Пакистана были застрелены иранской пограничной охраной.
Разъяренные родственники и соплеменники убитых организовали протесты, быстро перешедшие в нападения на полицейские участки и попытки штурмом взять здание городской администрации. Зазвучали политические лозунги вроде «Исламская Республика — нелегитимный режим», на помощь местным полицейским были стянуты силы правопорядка из других городов.
На следующий день, 24 февраля, Малак Фазели, представитель города в иранском парламенте, сообщил, что в настоящее время «в Сараван вернулось спокойствие». Как выяснилось - до вчерашнего дня.
Власти Ирана традиционно возложили ответственность за произошедшее на связанных с «Аль-Каидой» сепаратистов из «Джейш аль-Адль», так называемой «Армии справедливости». И вполне вероятно, что исполнители принадлежали именно к этой группировке.
Проблема лишь в том, что заказ на теракт стал, по всей видимости, результатом сговора между исламистами-сепаратистами и местным криминалом, контролирующим контрабанду топлива в Пакистан, до границы с Сарваром от которого примерно сорок километров.
Там, где есть контрабандисты – там обязательно со временем к ним прибьются и террористы, и иностранные разведки. Эту нехитрую истину знает любой пограничник. И порой, как в нынешнем случае, очень трудно определить, где заканчивается «Джейш аль-Адль» и начинается местный криминалитет. Деньги нужны всем. И доходы от топливной контрабанды и наркотрафика – безо всякого преувеличения являются кровью, питающей сепаратистов и исламистов Иранского Белуджистана.
Ситуация в этих краях обостряется тем, что в этот бизнес активно вовлечено местное население. Выдумкой западных масс-медиа является то, что местные племена белуджей являются вот настолько непримиримыми противниками нынешней власти, что аж прямо кушать не могут. Фантазии это все, как и заявления находящихся в Европе активистов организации «Кампания белуджских активистов» о том, что происходящее в Сараване являет пример для всего народа Ирана: «Этот вулкан гнева просыпается и ревёт, реально пугая власти».
В реальности всё – и проще, и сложнее. Контрабанда – исторически сложившийся источник доходов для местных. Что и кто там в Тегеране – им, по большому счёту, не так уж, и важно, мягко выражаясь. К нынешнему руководству Исламской республики они относятся достаточно лояльно, ценя то, что пришло к ним после свержения шаха – здравоохранение, образование, вода, социальные лифты - но эта лояльность на грани безразличия существует в том числе, ровно до тех пор, пока власти не трогают их бизнес.
Пользующийся огромным авторитетом не только в местных краях, но и во всей суннитской общине Ирана Шейх-уль-Ислам Мавлана Абдолхамид Исмаилзахи совершенно прав, когда говорит: «продажа топлива в глазах местных не является преступлением или контрабандой, скорее это одно из средств дохода, с помощью которого тысячи семей зарабатывают на жизнь ... И это задача правительства – предоставить людям альтернативу, чтобы они могли отказаться от своей опасной деятельности».
Но у Тегерана средств на коренное преобразование провинции Систан-Белуджистан нет. В итоге и Корпус стражей исламской революции, и иранские пограничники, и белуджи оказываются заложниками этой ситуации: границу нужно брать под контроль, но так, чтобы при этом не вызвать социальных взрывов и отделить «чистых» контрабандистов от сепаратистов и террористов. Которые, напомню уже описанное выше, тесно переплетены.
«Границы – это важные возможности для нас», - говорит Абдолхамид Исмаилзахи. – «Обмен товарами на границах является одним из наиболее важных способов жизни и трудоустройства людей. Её необходимо обустроить так, чтобы она стала источником процветания и мира». Золотые слова, под каждым можно подписаться.
Вот только пока, судя по всему, время для этого не пришло, всерьез заняться эти некому. И потому иранская провинция Систан-Белуджистан ещё долго будет оставаться поставщиком новостей для криминальной хроники и местом, где гремят взрывы и льётся кровь.