Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:47

Один человек погиб, трое граждан получили ранения в результате совершенного вчерашним утром теракта в городе Сараван, расположенном в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщает Корпус стражей Исламской революции. Практически ровно месяц прошел с того дня, когда Сараван, унылое, нужно заметить место, захолустье во всей красе, приковал к себе внимание масс-медиа беспорядками, вспыхнувшими после того, как несколько белуджских контрабандистов топливом из Ирана и Пакистана были застрелены иранской пограничной охраной.

Разъяренные родственники и соплеменники убитых организовали протесты, быстро перешедшие в нападения на полицейские участки и попытки штурмом взять здание городской администрации. Зазвучали политические лозунги вроде «Исламская Республика — нелегитимный режим», на помощь местным полицейским были стянуты силы правопорядка из других городов. На следующий день, 24 февраля, Малак Фазели, представитель города в иранском парламенте, сообщил, что в настоящее время «в Сараван вернулось спокойствие». Как выяснилось - до вчерашнего дня. Власти Ирана традиционно возложили ответственность за произошедшее на связанных с «Аль-Каидой» сепаратистов из «Джейш аль-Адль», так называемой «Армии справедливости». И вполне вероятно, что исполнители принадлежали именно к этой группировке. Проблема лишь в том, что заказ на теракт стал, по всей видимости, результатом сговора между исламистами-сепаратистами и местным криминалом, контролирующим контрабанду топлива в Пакистан, до границы с Сарваром от которого примерно сорок километров. Там, где есть контрабандисты – там обязательно со временем к ним прибьются и террористы, и иностранные разведки. Эту нехитрую истину знает любой пограничник. И порой, как в нынешнем случае, очень трудно определить, где заканчивается «Джейш аль-Адль» и начинается местный криминалитет. Деньги нужны всем. И доходы от топливной контрабанды и наркотрафика – безо всякого преувеличения являются кровью, питающей сепаратистов и исламистов Иранского Белуджистана.