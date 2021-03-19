«Армия сохранит нейтралитет»: заявление нового главы Генштаба Армении

Вооруженные силы Армении после назначения Артака Давтяна новым начальником Генштаба сохранят нейтралитет в политических вопросах, говорится в заявлении Давтяна, распространенном в понедельник его пресс-службой.

"Вооруженные силы Армении, которые, согласно конституционному статусу, действуют под контролем правительства, а также находятся под гражданским контролем, будут сохранять нейтралитет в политических вопросах, руководствуясь исключительно обязательством по обеспечению обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ", - указывается в тексте заявления, который цитирует ТАСС.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается вступившим в должность начальника Генштаба ВС Армении.