Экс-премьер Грузии Гахария: я не ухожу из политики

"В первую очередь, я хочу вам сказать, что несмотря на множество сплетен, я никуда уходить не собираюсь. Более того, я и из политики не ухожу. Мы идем по плану, по нашей повестке дня, что даст нам возможность в ближайшее время поделиться с вами всем детально", - сказал Гахария журналистам, сообщает ТАСС.

Создаст ли экс-премьер новую политическую партию, которая станет оппонировать правящей "Грузинской мечте - Демократической Грузии", пока не известно, однако грузинские СМИ ранее неоднократно сообщали, что Гахария занят формированием своей команды. После его ухода с поста премьера в отставку также подали глава администрации правительства Кахабер Кемоклидзе и его заместитель Бердия Сичинава.

Гахария, который возглавлял правительство с сентября 2019 года, покинул должность премьера из-за разногласий с командой по поводу ареста депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.