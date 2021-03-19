Личный врач Эрдогана спас ребенка на борту самолета Бишкек-Стамбул

Депутат Национального собрания Турции от города Караман, личный врач президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Реджеп Шекер во время перелета оказал экстренную помощь ребенку и спас ему жизнь, сообщает Anadolu.

Согласно сообщению, врач летел самолетом Turkish Airlines из Бишкека в Стамбул, когда находящемуся на борту младенцу стало плохо - у ребенка случился сердечный приступ. Стюардессы принесли младенца Шекеру.