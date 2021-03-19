Личный врач Эрдогана спас ребенка на борту самолета Бишкек-Стамбул
Депутат Национального собрания Турции от города Караман, личный врач президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Реджеп Шекер во время перелета оказал экстренную помощь ребенку и спас ему жизнь, сообщает Anadolu.
Согласно сообщению, врач летел самолетом Turkish Airlines из Бишкека в Стамбул, когда находящемуся на борту младенцу стало плохо - у ребенка случился сердечный приступ. Стюардессы принесли младенца Шекеру.
"Подошла стюардесса с просьбой помочь женщине с детьми. Мы подошли, мне передали малыша. Он уже посинел и не дышал. Стало понятно, что у него остановилось сердце. Я сделал массаж сердца, искусственное дыхание, и ему полегчало. Не знаю, что произошло с ребенком, поскольку мать близнецов не говорила на турецком или английском», — рассказал Шекер.
Лайнер совершил экстренную посадку в Анкаре, младенец был госпитализирован, его состояние улучшилось. Самолет продолжил путь и вылетел в Стамбул.