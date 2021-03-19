Глава администрации Роухани: появились новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном

«Появились новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Ираном и Азербайджаном. Используя эти возможности, также увеличился потенциал обеих стран для развития отношений». Как сообщает haqqin.az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава Администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

По его словам, между двумя странами стабильно развивается сотрудничество в политической, экономической, культурной, туристической и научной сферах.

Ваези отметил, что необходимо и дальше развивать отношения в сфере транзита и международных грузоперевозок. Несмотря на пандемию, Иран и Азербайджан хорошо сотрудничают в области международных грузоперевозок. Обе страны организовали эту работу на высоком уровне, задержек и проблем с транспортировкой грузов не было. Взаимное сотрудничество в этом направлении будет продолжено, сказал глава администрации президента ИРИ.

Ваези также выразил готовность Ирана поделиться с Баку опытом борьбы с пандемией коронавируса.