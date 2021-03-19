Кандидат в президенты умер от коронавируса в день выборов

В Республике Конго один из претендентов на пост президента скончался в результате коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC News.

Болезнь Ги-Бриса Парфе Колела была скоротечной, уточняет РИА Новости. Оппозиционер узнал, что у него COVID-19, в пятницу, а уже в воскресенье, когда заработали избирательные участники, умер.

Кандидата в президенты, в карьере которого пост министра в конголезском правительстве, намеревались перевезти на лечение во Францию, но не успели.

61-летний Колела считался самым сильным из шести зарегистрированных ЦИК соперников действующего президента Дени Сассу-Нгессо. Последний почти бессменно правит страной с 1979 года. Официальные итоги выборов пока не назывались.