Турецкая лира с возобновлением торгов в понедельник, 22 марта, отметилась резким падением по отношению к основным иностранным валютам. Как свидетельствуют данные биржи, она потеряла к стоимости более 9,6%. Об этом сообщает ТАСС.

При этом первые сделки биржевого дня временно обрушили ее на 15%, но ситуация начала стабилизироваться с ростом объема торгов.

Такая волатильность, по мнению экспертов, связана с решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу Центробанка Наджи Агбала. Соответствующий указ президент подписал в субботу после того, как на прошлой неделе Агбал повысил учетную ставку с 17% до 19%. Эрдоган ранее выступал против повышения этого ключевого показателя, считая такую меру вредной для экономики. На место Агбала пришел Шахап Кавджиоглу.