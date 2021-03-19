Мехтиев и Диниев украли два терминала Milliön с деньгами
Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны И.Мехтиев и К.Диниев. Было установлено, что в одном из магазинов района они похитили 120 манатов, табачные изделия, терминал Milliön, внутри которого было 2 070 манатов, номерные знаки автомобиля VAZ-2105. Затем они угнали автомобиль VAZ-2105 и похитили из другого магазина терминал Milliön, внутри которого было 5000 манатов.
Полиция ведет расследование.