Кремль: ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным

Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в сибирской тайге в прошедшие выходные.

То же самое, по его словам, касается и главы Минобороны Сергея Шойгу. "Ну а как же? Естественно", - заверил представитель Кремля.