Иран планировал атаковать Вашингтон? Главное на этот час

Отдел международной информации и политики

Напряженность между Тегераном и Вашингтоном пока что далека от ослабления. Haqqin.az уже не раз сообщал, что неуступчивый в ядерных вопросах Иран не отказывается от своей программы по обогащению урана. В свою очередь, США не оставляют попыток вернуться к ядерной сделке 2015 года, изменив формат и угрожая новыми санкциями. 

Но это лишь часть картины противостояния двух воинственно настроенных лидеров. 

Форт Макнейр в Вашингтоне

Только что стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) рассматривал возможность атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне. Об этом сообщило Associated Press, ссылаясь на Агентство национальной безопасности США (NSA). 

Перехваченные этой спецслужбой в январе переговоры свидетельствуют о том, что КСИР планировал нападение в стиле атаки на военный корабль — эскадренный миноносец ВМС США Cole, совершенной в йеменском порту Аден в октябре 2000 года. 

Тогда небольшая лодка, начиненная взрывчаткой, подплыла к американскому судну и взорвалась. В результате теракта погибли 17 моряков военно-морских сил США, в том числе две женщины, 39 членов экипажа были ранены.  Взрыв лодки у борта эсминца спланировало и осуществило йеменское крыло «Аль-Каиды».

эсминец "Коул" (USS Cole) после нападения на него в октябре 2000 года

Разведка Соединенных Штатов также выяснила, что, атакуя базу Форт Макнейр, иранцы хотели осуществить покушение на генерала Джозефа М.Мартина, вице-шефа Генштаба армии США. На территории базы находится официальная резиденция генерала. 

В связи с возникшей угрозой была усилена охрана одной из старейших военных баз американской армии.

Associated Press утверждает, что нападение на Форт Макнейр должно было бы стать ответом на убийство в январе 2020 года генерала Сулеймани

Пентагон и NSA пока не подтверждают и не опровергают появившуюся от Associated Press информацию о предполагавшейся атаке. 

По данным информагентства, нападение на Форт Макнейр должно было бы стать ответом на убийство в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани, командующего Корпусом стражей исламской революции. Он был убит в Багдаде американцами по приказу президента Дональда Трампа с помощью запущенного дрона.  Иран пообещал тогда отомстить США за это. Скорее всего, информация о цели готовившегося нападения на военную базу имеет под собой веские основания.