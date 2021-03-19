Отдел международной информации и политики 15:55

Напряженность между Тегераном и Вашингтоном пока что далека от ослабления. Haqqin.az уже не раз сообщал, что неуступчивый в ядерных вопросах Иран не отказывается от своей программы по обогащению урана. В свою очередь, США не оставляют попыток вернуться к ядерной сделке 2015 года, изменив формат и угрожая новыми санкциями. Но это лишь часть картины противостояния двух воинственно настроенных лидеров.

Только что стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) рассматривал возможность атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне. Об этом сообщило Associated Press, ссылаясь на Агентство национальной безопасности США (NSA). Перехваченные этой спецслужбой в январе переговоры свидетельствуют о том, что КСИР планировал нападение в стиле атаки на военный корабль — эскадренный миноносец ВМС США Cole, совершенной в йеменском порту Аден в октябре 2000 года. Тогда небольшая лодка, начиненная взрывчаткой, подплыла к американскому судну и взорвалась. В результате теракта погибли 17 моряков военно-морских сил США, в том числе две женщины, 39 членов экипажа были ранены. Взрыв лодки у борта эсминца спланировало и осуществило йеменское крыло «Аль-Каиды».

Разведка Соединенных Штатов также выяснила, что, атакуя базу Форт Макнейр, иранцы хотели осуществить покушение на генерала Джозефа М.Мартина, вице-шефа Генштаба армии США. На территории базы находится официальная резиденция генерала. В связи с возникшей угрозой была усилена охрана одной из старейших военных баз американской армии.