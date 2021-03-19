Адвокат экс-главы Генштаба Армении подаст в суд в связи с заявлением Пашиняна

"Мы представим в прокуратуру сообщение о преступлении в связи с постом премьер-министра, кроме того, оспорим бездействие министра обороны. Дело в том, что министр проявил бездействие из корыстных побуждений и фактически не позволил Гаспаряну выполнять его полномочия", – сказал Ованнисян.

Адвокат бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна представит в прокуратуру сообщение о преступлении. Об этом адвокат Гаспаряна, Артур Ованнисян, заявил Sputnik Армения, комментируя сегодняшнюю запись в фейсбуке премьер-министра Никола Пашиняна.

На вопрос, почему сложилась такая ситуация, и есть ли пробелы в законе, адвокат заявил, что "исполнительная власть проявляет тонкое искусство наплевательства на верховенство права. Ведь есть судебный акт, который подлежит исполнению. А он гласит, что Оник Гаспарян не освобожден от должности, но премьер в обход этого решения заявляет, что назначен новый начальник Генштаба. Все очень четко".

Что касается разговоров о том, что Оник Гаспарян продолжает ходить на работу, адвокат отметил, что в прошлый четверг и пятницу он был на рабочем месте. Что касается сегодняшнего дня, то у адвоката нет никакой информации нет.

Адвокат уверяет, что Оник Гаспарян не может считаться отстраненным от должности силой закона ввиду отсутствия права увольнять его.