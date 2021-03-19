«Надо быть начеку»: в Кремле допустили отключение России от SWIFT

Исключать угрозу отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT нельзя, поскольку действия российских оппонентов непредсказуемы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей», — сказал Песков. По его словам, у этих действий непредсказуемый характер.

«Такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — заключил представитель Кремля.

Ранее, 22 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед китайскими журналистами, заявлял о необходимости уходить от западных платежных систем.