Эр-Рияд проводит военные учения в Персидском заливе

Военно-морские силы Саудовской Аравии начали учения в Персидском заливе для отработки защиты нефтяных объектов от террористических атак с моря. Это не первые подобные учения — последние раз саудовские ВМС проводили их в январе, передает Коммерсант.

Отмечается, что в учениях будут также принимать участие такие подразделения саудовских ВМС, как морская пехота, специальная группа военных инструкторов и специальная команда по обеспечению безопасности на море.

За ходом нынешних учений будут наблюдать представители государственной нефтяной компании Saudi Aramco и Aramco Gulf Operations Company.