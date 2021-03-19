Как сообщает АзерТАдж, созданной распоряжением президента Азербайджана "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики" Государственной комиссии было поручено обеспечить оценку ущерба, причиненного гражданскому населению, госимуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности, представить предложения о финансовых средствах, требуемых для ликвидации причиненного ущерба, полного восстановления пострадавших объектов и осуществления ремонтно-строительных работ.

На начальном этапе Госкомиссией было установлено проживание в многоквартирных домах, разрушенных в результате ракетных обстрелов, 89 семей. Из них 66 семей получили квартиры в новом жилом комплексе, расположенном на улице Азербайджанское знамя, 272 в Гяндже и построенном Госагентством жилищного строительства Азербайджана. В дни праздника Новруз гражданам были вручены документы и ключи от 60 квартир.