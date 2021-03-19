За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров 22 марта, 211 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 15 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 246 974 случая заражения коронавирусом, из этого числа 233 087 человек благополучно прошли лечение, 3 366 пациентов клиник скончались. Лечение 10 521 человека продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 2 782 463 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 928 - за минувшие сутки.