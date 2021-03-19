Евросоюз впервые за 30 лет вводит санкции против Китая

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Как отмечают в понедельник, 22 марта, информагентства Reuters и dpa, речь идет о первом санкционном пакете за более чем 30 лет.

Ранее эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт.