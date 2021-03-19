Шеф Пентагона неожиданно прилетел в Афганистан

В рамках визита Остин провел переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Министр обороны США заявил журналистам, что у него не было конкретного послания, которое бы он передал Гани. По словам Остина, он предпочел выслушать мысли афганского президента относительно ситуации в стране.

Министр также посетил штаб-квартиру американской военной миссии, куда из Кабула отправился на вертолете армии США Black Hawk. В штаб-квартире министр встретился с командующим силами НАТО и США в Афганистане Остином Миллером.

The New York Times напоминает, что США намерены вывести войска из Афганистана 1 мая — в дату, установленную в соглашении, подписанном администрацией бывшего президента Дональда Трампа и группировкой «Талибан» более года назад.