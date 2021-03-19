Венгрия призвала Евросоюз выплатить Турции обещанные миллиарды

Европейский Союз должен выплатить Турции 6 миллиардов евро, обещанные в рамках миграционного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Как сообщает Anadolu, Сийярто акцентировал внимание на стратегической важности сотрудничества между ЕС и Турцией, отметив, что на сегодняшний день безопасность стран ЕС напрямую зависит от безопасности Турции.

«На территории Турции проживают 4 млн беженцев. Если Турция перестанет их удерживать или позволит им уйти, ЕС столкнется с беспрецедентным кризисом. Прежде всего Евросоюз в рамках достигнутого соглашения должен выплатить Турции обещанные 6 миллиардов евро», - сказал Сийярто.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии также подчеркнул необходимость обновления таможенного соглашения между ЕС и Турцией.