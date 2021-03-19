Китай советует Евросоюзу «взглянуть на себя» и вводит ответные санкции
Пекин ответил на введение Евросоюзом санкций против китайских лиц и организаций. Китай ввел ограничения против 10 человек и 4 структур ЕС, говорится в заявлении МИД КНР.
Согласно заявлению, введение ЕС санкций — «шаг, основанный лишь на лжи и дезинформации, который игнорирует и искажает факты, вмешивается во внутренние дела Китая и нарушает международное право, а также серьезно подрывает отношения Китая и ЕС», передает «Росбалт».
«Китайская сторона призывает ЕС взглянуть на себя, честно осознать серьезность допущенной ошибки и исправить ее», — подчеркнуто в заявлении.
Там же перечислены лица и организации, в отношении которых Пекин вводит санкции. Ограничения коснутся пяти членов Европарламента, представителей парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, двух ученых, а также Комитета по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитета по правам человека Европарламента, Института китаеведения имени Герхарда Меркатора и фонда «Альянс демократий». Лицам и членам их семей отныне запрещен въезд в КНР, а организациям нельзя вести дела в Китае.
Напомним, ранее ЕС принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека, в том числе против КНР.