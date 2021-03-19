Китай советует Евросоюзу «взглянуть на себя» и вводит ответные санкции

Пекин ответил на введение Евросоюзом санкций против китайских лиц и организаций. Китай ввел ограничения против 10 человек и 4 структур ЕС, говорится в заявлении МИД КНР.

Согласно заявлению, введение ЕС санкций — «шаг, основанный лишь на лжи и дезинформации, который игнорирует и искажает факты, вмешивается во внутренние дела Китая и нарушает международное право, а также серьезно подрывает отношения Китая и ЕС», передает «Росбалт».