«19-20 марта на некоторых сайтах была распространена не соответствующая действительности информация о том, что якобы у президента Национальной академии наук Азербайджана академика Рамиза Мехтиева серьезные проблемы со здоровьем, и его состояние ухудшается». С таким заявлением выступила пресс-служба НАНА.

«Доводим до внимания общественности, что эта информация безосновательна, академик Рамиз Мехтиев чувствует себя достаточно хорошо. Призываем наших коллег, работающих в сфере журналистики, соблюдать правила журналистской этики и не вводить ложной информацией в заблуждение общественность.

Также хотим напомнить, что распространители ложной информации демонстрируют свой непрофессионализм, формируют у людей несерьезное представление о себе», - говорится в заявлении пресс-службы.