Знаменитые здания в Баку подсветят красным цветом фото
24 марта с 20:00 до 22:00 красным цветом будут освещены несколько известных зданий Баку, в том числе Бакинский Олимпийский стадион и Девичья башня.
Как сообщают местные СМИ, на зданиях высветятся лозунги Всемирной организации здравоохранения в связи со Всемирным днем туберкулеза («The clock is ticking», «End TB»).
Цель акции - обратить внимание на борьбу с туберкулезом. Партнерство Stop TB («Положим конец туберкулезу») ежегодно, с 2017 года, в связи со Всемирным днем борьбы с туберкулезом проводит акцию по «окрашиванию в красный цвет» исторических архитектурных сооружений, значимых зданий в различных городах мира. В этом году коалиция азербайджанских противотуберкулезных НПО и общественное объединение «Забота о здоровье» инициировали проведение этой акции и в Азербайджане.