Беспилотники помогли обнаружить террористов
В зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии нейтрализованы 10 террористов YPG (сирийское крыло PKK). Местоположение террористов было определено посредством беспилотников (БПЛА), сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Согласно информации, ВС Турции продолжают реализацию ответных мер на теракт, нацеленный на провинцию Килис.
«В рамках этих мер 10 террористов PKK/YPG были обнаружены со стороны БПЛА и нейтрализованы», - говорится в сообщении.