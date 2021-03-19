Четыре продукта, которые помогут снизить давление по мнению британских ученых
Составлен список из четырех продуктов, которые могут снизить артериальное давление благодаря содержащимся в них растительным соединениям. Перечень представили исследователи Королевского колледжа Лондона, пишет Express.
В списке красное вино, черника, арахис и красный виноград. Данные продукты являются природными источниками ресвератрола. Последний, как выяснили ученые, способен снижать показатели давления, защищать от инсульта и сердечной недостаточности.
Чтобы доказать эту гипотезу, специалисты провели эксперимент с участием грызунов, а также исследование клеток человека. После 15 дней наблюдений выяснилось, что у грызунов, которые придерживались диеты с добавлением ресвератрола, показатели давления стали ниже примерно на 20 миллиметров ртутного столба.