Оник Гаспарян требует возбудить уголовное дело против Пашиняна и министра обороны

Адвокат Оника Гаспаряна, который оспаривает в судебном порядке законность его освобождения от должности начальника Генштаба ВС Армении, представил в генпрокуратуру страны заявление против премьер-министра Никола Пашиняна и министра обороны Вагаршака Арутюняна о преступлении в связи с назначением начальником ГШ Артака Давтяна.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ, в представленном в генпрокуратуру документе говорится, что Гаспарян требует возбудить против Пашиняна и Арутюняна уголовное дело по ч. 2 ст. 308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия).

Ранее в понедельник Пашинян заявил, что Давтян силой закона назначен на должность начальника Генштаба ВС Армении. "Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС", - говорится в заявлении Пашиняна.