Не менее пяти человек погибли, еще столько же получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в китайском городе Гуанчжоу. Как передает Reuters со ссылкой на местную полицию, бомбу привел в действие смертник.

По предварительным данным, злоумышленником оказался 59-летний местный житель, лишенный властями земельного участка. Он пронес на себе бомбу в здание, где проходило заседание местного сельского комитета.

Как сообщает агентство Синьхуа, мужчина привел в действие бомбу, взорвав себя в помещении, где находились десять человек. Пять человек погибли (помимо самого смертника), еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что все раненые были отправлены в больницу, начато расследование.