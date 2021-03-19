Мужчина выиграл 1,1 млн долларов и потерял лотерейный билет

Мужчина, проживающий в американском городе Спарта, штат Теннесси, потерял выигрышный лотерейный билет на сумму 1,1 миллиона долларов, а через несколько часов нашел его на автомобильной парковке. Об этой истории двойного везения пишет сайт радиостанции WOKV.

Ник Сталлен купил лотерейный билет за несколько часов до розыгрыша. Когда же на следующий день он решил проверить его результаты, то понял, что выиграл 1,1 миллиона долларов. «Я был поражен. Я не мог поверить в это», – рассказывает Ник о своих ощущениях. Однако еще больший шок мужчина испытал через час, когда обнаружил, что билет пропал. «Я нигде не мог его найти», – вспоминает Сталлен.

Тогда победитель вернулся во все места, где успел побывать за этот день, тщательно обыскал их и нашел свою пропажу на парковке возле магазина запчастей, куда он заезжал некоторое время назад. «Это был билет на миллион долларов, а кто-то просто перешагнул через него и прошел мимо», – поделился Ник.

Вновь обретя заветный клочок бумаги, счастливчик сразу же отправился в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой выигрыш. Сталлен рассказал, что он вместе со своей невестой планирует продолжить работать. На выигранные деньги они хотят купить дом и новые машины, а остаток суммы инвестировать в дело.