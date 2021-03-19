В США заявили, что продолжат добиваться отказа Турции от С-400

Новая администрация США будет добиваться отказа Турции от приобретенных ею ранее российских зенитных ракетных систем С-400, в том числе вынося этот вопрос на рассмотрение всей Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах США при штаб-квартире НАТО Дуглас Джонс.

"Мы продолжим обсуждать с Турцией вопросы, относящиеся к С-400, как в двусторонних контактах, так и в НАТО. Мы продолжим работать в НАТО вместе, намечая путь вперед", - заявил американский дипломат, которого цитирует ТАСС.

"США очень ясно говорили о том, как смотрят на приобретение Турцией С-400, - напомнил Джонс. - Мы выступаем против приобретения С-400". "Крупным российским системам вооружений, таким как С-400, нет места в НАТО", - сказал и.о. постпреда США при НАТО.

При этом Джонс назвал Турцию "очень ценным союзником" США по НАТО и подчеркнул, что она вносит большой вклад в операции альянса.