В Израиле успешно испытали ракету «Барак» нового поколения

Об этом сообщил сайт 12 телеканала и сайт «Исраэль ха-йом». Была испытана способность новой ракеты «земля-воздух» Barak ER сбивать в воздухе цели разных типов на расстоянии до 150 км. Дальность перехвата увеличена за счет добавления ракетного ускорителя. Как заявили разработчики из IAI (Israel Aerospace Industries), испытания прошли успешно. Новый комплекс Barak ER станет частью комплексной эшелонированной системы ПВО Израиля.

Ракета «Барак-8» предыдущего поколения находится на вооружении Израиля, Азербайджана и Индии, имеются данные о ее закупках другими странами. Этой ракетой оснащены корабли ВМФ Израиля, и она имеет эффективную дальность поражения цели 70-80 км.