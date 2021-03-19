Глава МИД Китая едет в Турцию и Иран

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ближайшее время совершит визиты в Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

"Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И с 24 по 30 марта совершит официальные визиты в Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, ОАЭ, Бахрейн, а также деловой визит в Оман", - отмечается в документе, который цитирует ТАСС.