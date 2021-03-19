ВОЗ заявила о росте смертности от COVID в мире

В мире в последнее время наблюдается рост смертности от коронавирусной инфекции, что вызывает озабоченность. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространения в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%", - сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

По ее словам, в течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность.