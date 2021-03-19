Биткоин на биржах Турции подскочил к $100 тысячам

Стоимость биткоина на турецких одноранговых криптовалютных биржах приблизилась к $100 тысячам из-за падения курса турецкой лиры, следует из данных LocalBitcoins.com, передает РБК.

По состоянию на 13:00 максимальная цена покупки главной криптовалюты составляла 752,4 тыс. турецких лир, что по актуальному курсу составляет примерно $94 тыс.

В то же время, пишет РБК со ссылкой на данные Coingecko, стоимость биткоина днем в понедельник составляла $58 тысяч.

Ранее соучредитель и экс-гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли прогнозировал, что биткоин подорожает до $100 тыс. уже этим летом.