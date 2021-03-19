Саргсян собрал своих сторонников

Экс-президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян провел заседание исполнительного органа РПА, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на зампреда партии Армена Ашотяна.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся внутриполитической повестки, безопасности и региональных процессов.

Ашотян заявил, что «была подчеркнута недопустимость продолжительного разрушения государства со стороны капитулянта («республиканец» имеет в  виду премьер-министра Никола Пашиняна), вопиющих беззаконий и правового беспредела».

Издание отмечает, что РПА еще не определилась в вопросе участия в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.