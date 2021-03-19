Саргсян собрал своих сторонников
Экс-президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян провел заседание исполнительного органа РПА, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на зампреда партии Армена Ашотяна.
На заседании обсуждались вопросы, касающиеся внутриполитической повестки, безопасности и региональных процессов.
Ашотян заявил, что «была подчеркнута недопустимость продолжительного разрушения государства со стороны капитулянта («республиканец» имеет в виду премьер-министра Никола Пашиняна), вопиющих беззаконий и правового беспредела».
Издание отмечает, что РПА еще не определилась в вопросе участия в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.