Израиль снова идет на выборы: четвертые за два года

Во вторник в Израиле пройдут четвертые за неполные два года выборы. При этом в стране не исключают, что итоговый расклад сил не позволит сформировать стабильное правительство и за этими выборами последуют еще одни.

Борьба с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями стала основной темой избирательной кампании в израильский Кнессет. На второй план ушла тема близости действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху с мировыми лидерами, в том числе президентами США и России - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет в своей статье «Коммерсант».

Не сработало и главное внешнеполитическое достижение Нетаньяху последнего года — нормализация отношений с арабскими странами, известное как «Соглашения Авраама». Планировавшийся визит израильского премьера в ОАЭ несколько раз был отложен. Попытку совершить его буквально накануне выборов пресекли в Абу-Даби, отмечает российское издание.

Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому русскоязычному сайту Newsru.co.il, обращаясь к избирателям, попросил: «Дайте мне силы закончить начатое, привести экономику к новым высотам и, разумеется, обеспечить безопасность страны, как я делал до сих пор».

По прогнозам израильской газеты Haaretz, во вторник «Ликуд» может набрать примерно 30 мест в парламенте. Кроме нее в Израиле есть еще три крупные партии, которым прочат внушительные результаты: либеральная «Йеш Атид» («Есть будущее») Яира Лапида - порядка 20 мест, «Ямин Хадаш» («Новые правые») Нафтали Беннета - больше 12 и партия бывшего соратника Нетаньяху - Гидеона Саара Новая «Тиква хадаша» («Новая надежда») - больше 10.