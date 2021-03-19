Газопровод «Север — Юг» станет «Пакистанским потоком»
Россия и Пакистан переименуют совместный проект строительства газопровода «Север—Юг» в «Пакистанский поток». Соответствующие изменения содержатся в одобренном российским правительством протоколе об изменении соглашения о реализации проекта газопровода.
«Внести в соглашение следующие изменения: а) в наименовании соглашения слова «Север — Юг» заменить словами «Пакистанский поток», — говорится в документе, передает РБК.
Соглашение о строительстве газовой трубы страны подписали в октябре 2015 года. Длина газопровода составит 1,1 тыс. км, пропускная способность — 12,4 млрд куб. м в год. Он должен будет связать южнопакистанский портовый город Карачи, где находятся терминалы по приему сжиженного газа, с городом Лахором на севере страны. В июне 2017-го было решено отложить строительство газопровода на 2019 год. В декабре прошлого года советник премьер-министра Пакистана Надым Бабар в интервью Bloomberg заявил, что строительство газопровода начнется в июле 2021 года.