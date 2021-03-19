Врач назвал продукт, вызывающий рак желудка

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 заявил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка, передают РИА Новости.

"Все колбасные продукты внесены еще, по-моему, в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения в список канцерогенов. Колбаса — это официальный канцероген", — объяснил он.

По словам медика, колбасу можно "попробовать", но из-за большого количества трансжиров и соли, которые в ней содержатся, употребление этого продукта опасно для организма.