Французские моряки перехватили шесть тонн кокаина

ВМС Франции перехватили и изъяли с борта находившегося в Гвинейском заливе судна 6 тонн кокаина. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на французское командование.

Операция прошла на основе данных, полученных французской и нидерландской разведками, отмечает радиостанция. В ее ходе десантный корабль ВМС Франции Dixmude остановил сухогруз Nijlan под флагом Сент-Китс и Невис. На его борту было обнаружена крупная партия наркотиков - 6 тонн кокаина.

Радиостанция отмечает, что сухогруз вышел несколько дней назад из порта одной из стран Южной Америки. Все это время судно оставалось под наблюдением спецслужб.