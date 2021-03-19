Bank of America предсказал экономике Индии третье место в мире

Чтобы обогнать Японию и закрепиться в тройке крупнейших экономик в течение следующих десяти лет Индии нужно будет демонстрировать экономический рост в 9% ВВП в год, указывают аналитики банка.

Через десять лет Индия станет третьей крупнейшей экономикой в мире и обойдет Японию по номинальному ВВП. Такие прогнозы приведены в докладе Bank of America, который оказался в распоряжении РБК.

По мнению авторов доклада, войти в тройку (после США и Китая) Индия сможет за счет трех факторов. Во-первых, аналитики Bank of America отмечают, что страна начала получать так называемый демографический дивиденд. Число иждивенцев в стране сокращается, что может обеспечить рост реального ВВП на 6-7% и поддержать норму накопления на уровне не менее, чем в 30% валового внутреннего продукта. Количество рабочих мест растет за счет развития сферы услуг.

Во-вторых, способствовать экономическому росту будет увеличение уровня финансовой зрелости. Но для этого необходимо выполнение трех условий: расширение доступа к финансовым услугам, появление новых финансовых продуктов и развитие финансового рынка.

В-третьих, в Индии появляются так называемые «массовые рынки». В них реализуется закон спроса и предложения, согласно которому увеличение дохода потребителей ведет к снижению цены и количества предложений. Другими словами, поскольку доходы граждан растут, то повысится спрос и производителям станет легче сбывать товары и услуги.