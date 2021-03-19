Ученые сказали, как скорость принятия пищи влияет на продолжительность жизни

На продолжительность жизни влияет скорость, с которой мы едим, уверяют японские ученые. Результаты исследований, которые позволили сделать такие выводы, опубликованы в British Medical Journal.

В исследовании японцев приняли участие волонтеры, которых объединяет одно заболевание – инсулиннезависимый диабет. Ученые протестировали каждого добровольца на скорость еды. Продолжительное время за ними велось наблюдение, потом полученные данные обобщили.

На основании результатов ученые пришли к выводу, что медленная трапеза не способствует откладыванию жировых запасов в организме. Те добровольцы, которые поглощали пищу не торопясь, реже страдали от набора излишков веса, чем те люди, которые съедают свою пищу за несколько минут.

Японские специалисты считают, что регулирование скорости приема пищи может в совокупности с другими методами, помочь людям со склонностью к избыточному весу предотвратить ожирение и, следовательно, избежать всех рисков для здоровья, которые оно влечет за собой. И соответственно напрямую повлияет на увеличение продолжительности жизни.