Куба разработала собственные вакцины от коронавируса

Вакцина Abdala является вторым кубинским препаратом, успешно дошедшим до финальной стадии исследований. По данным ведомства, в испытаниях, которые продлятся до 9 апреля, принимают участие 48 тыс. человек в возрасте от 19 до 80 лет в восточных провинциях Гранма, Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье сообщил, что с начала апреля планируется начать испытания кубинского препарата Abdala в Боливарианской Республике, передает ТАСС.

Также на Кубе начали добровольную вакцинацию от коронавируса медицинского персонала местной вакциной Soberana 02. Всего кубинские медики разработали пять вакцин.

По официальным данным, на Острове Свободы выявили более 67 тыс. случаев инфицирования, 397 человек умерли, выздоровели более 63 тыс. пациентов. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в 2021 году.