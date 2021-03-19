Китайский спутник по неизвестным причинам разрушился в космосе

Китайский метеорологический космический аппарат YUNHAI 1-02, находившийся на круговой орбите около 780 км, разрушился по неизвестным причинам. Об этом сообщается на странице 18-й эскадрильи контроля Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Twitter.

Согласно сообщению, разрушение спутника произошло 18 марта. В результате образовался 21 обломок. Движение всех обломков сейчас отслеживается военными США.

В сообщении отмечается, что причины разрушения анализируются.

Спутник был разработан компанией China Aerospace Science and Technology Group для изучения океанов и мониторинга стихийных бедствий. Его ввели на орбиту не больше двух лет назад.