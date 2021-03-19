Израиль и США разрабатывают первую в мире вакцину-таблетку от коронавируса

Согласно сообщению, данная компания - совместное предприятие израильской фармацевтической компании Oramed Pharmaceuticals и американской Premas Biotech. Oramed развивает технологию перорального введения препаратов на основе белка. Premas же работает на созданием вакцины нового типа против коронавируса.

Израильско-американская компания Oravax Medical готовится приступить к клиническим испытаниям первой в мире оральной вакцины против коронавируса. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Пероральную вакцину будет проще хранить и перевозить – она не требует глубокой заморозки. Теоретически можно будет самостоятельно принять, в том числе дома. Простота введения может стать особенно важной в случае, если коронавакцина станет ежегодной, как стандартная прививка от гриппа.

Premas Biotech уже испытала свою вакцину на животных и обнаружила, что она способствует развитию антител к иммуноглобулину G (IgG) и иммуноглобулину A (IgA). Антитела IgA необходимы для длительного иммунитета.

«Вакцина Oravax нацелена на три структурных белка коронавируса, в отличие от одного «шипового» белка, на который нацелены вакцины Moderna и Pfizer. Благодаря этому она должна быть эффективной против разных штаммов COVID-19», - заявил гендиректор Oramed Надав Кидрон.

Кроме того, сроки и стоимость производства у нее намного ниже, чем у ее уже одобренных конкурентов.

Oravax планирует начать клинические испытания своей вакцины на людях во втором квартале 2021 года. Компания подает заявку на проведение испытаний во многих странах, включая США, Израиль, Европу и Мексику. В компании особо надеются на Африку, где простая в перевозке, хранении и приеме вакцина может оказаться настоящим спасением.