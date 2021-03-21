О том, что администрация Джо Байдена будет менять политику в отношении Ирана, было известно еще в пору предвыборной кампании. Бывший вице-президент при Обаме, он является сторонником ядерной сделки, которую настойчиво придвигал и которой добился его шеф, но от которой в первые же дни президентства отказался Дональд Трамп. Но каким образом США намерены пересматривать политику на иранском направлении, было неясно.

Немного прояснил ситуацию Роберт Малли, специальный представитель США по Ирану, давший интервью сразу двум редакциям – персидским филиалам «Голоса Америки» и BBC.

Малли сообщил, что СВПД – Совместный всеобъемлющий план действий, как официально называется политическое соглашение между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединённых Наций плюс Германия, будет возобновлен немедленно после того, как Иран вернется к выполнению своих обязательств.

Между тем речь идет не о старом СВПД, а о дополненном пунктом о ракетной программе Ирана, которая так беспокоит соседей этой страны по региону. Иранцы очень гордятся своими достижениями в этой сфере, и не следует ожидать, что они легко пойдут на какие-то ограничения в этой сфере.

Другое препятствие на пути нормализации – атаки на американские подразделения в Ираке, которые регулярно устраивают тамошние проиранские отряды шиитов. И в США убеждены, что большое всеобъемлющее соглашение с Тегераном должно иметь положения, которые бы устранили основания считать Иран «крупнейшим в мире государством, спонсирующим терроризм» и «подрывающим региональный мир и стабильность», как говорится в обращении к госсекретарю Энтони Блинкену 24 конгрессменов, представляющих в равной степени Демократическую и Республиканскую партии. Без таких гарантий стремление Белого дома к нормализации просто не встретит дома политической поддержки.