Отдел международной информации и политики 08:08

В Страну восходящего солнца – загадочную и прекрасную Японию мечтают попасть все - просто туристы, художники и поэты, а с некоторых пор и инженеры, электронщики, программисты. Здесь все не так, как повсюду в мире. Это вообще другой мир, со своими традициями и законами. Изумительное искусство Японии и ее невероятные технические достижения известны всем, а вот то, что это к тому же самая безопасная как для проживания, так и пребывания страна в мире, мало кому известно. По сравнению с другими местами земли здесь практически нет преступности в любых ее проявлениях. А знаменитая якудза – японская мафия – это, скорее, образ жизни определенной категории японцев, ее противозаконные действия строго ограничены внутри клана и почти не касаются всего остального общества.

А в целом в Японии фиксируется не более двух-трех случаев в году применения в каких бы то ни было случаях оружия и практически нет воровства. Автомобили, запаркованные на улицах городов, стоят с ключами зажигания в замке. Маленькие дети без надзора взрослых гуляют по улицам. А по ночным городам можно спокойно гулять и местным жителям и туристам, о чем рассказали недавно потрясенные такой благодатью журналисты издания Izdiemy Dalej, побывавшие в Японии, Иоанна Курчиньска и Кжиштоф Маньковски. А вот японцев совсем не удивляет, что забытые портфель, телефон или багаж через какое-то время возвращаются владельцу. А посетители кафе и ресторанов спокойно оставляют на столике вещи, пока стоят в очереди у бара, чтобы сделать заказ. Такое возможно еще только в Исландии, но и Япония с самым низким показателем преступности – воровства, убийств, мошенничества - практически не уступает. Еще одним достоинством здесь является чуть не стерильная чистота всех без исключения городов. На японских улицах не увидишь мешков или урн для мусора. Этому, правда, есть и трагическое объяснение: их нет с 1995 года, после террористических атак в токийском метро. Мусор, который может появиться у японца среди дня – обертки и упаковки фастфуда, использованные бумажные салфетки и др. жители страны забирают с собой домой, где тщательно его сортируют. Отсутствие урн вызывает беспокойство у туристов, однако некоторое количество мусора можно оставить в магазинах, общественных туалетах, а у автоматов с напитками - бутылки или банки.

В местности Камикацу местные жители решились на эксперимент. Здесь попробовали внедрить так называемую систему zero-waste, когда город, то есть его население полностью отказалось оставлять мусор где бы то ни было. Суть в том, что каждый житель приносит свой мусор в специальный центр переработки и отправляет его в какую-то одну из нескольких десятков категорий. Хотя такой процесс вызывал поначалу много трудностей, со временем все поняли, что значительно снижает загрязнение окружающей среды. К вопросу сортировки мусора японцы подходят очень серьезно. Власти Йокогамы, например, раздали горожанам 27-страничную книжечку, посвященную правильному его разделению. Воспитание тщательного обращения с мусором начинается еще в школе, и каждый ребенок знает основы 3R: reduce, reuse, recycle (ограничь, используй повторно, переработай). Японию называют еще Страной цветущей сакуры. И это не только красивое название. Считается, что если не побывать там в пору цветения этой вишни, значит не видеть настоящей Японии. Это действительно необычайное праздничное зрелище, когда парки, скверы, предместья, частные участки тонут в розовом мареве. Тема занимает все медиа — газеты, радио, телевидение. Сам праздник носит название ханами - «лицезрение цветов». Это многовековая традиция, ежегодно с трепетом ожидаемая японцами. В это время они отправляются на пикники с целью общения и наслаждения красочным зрелищем. Цветущая вишня для японцев — символ кратковременности бытия, преображения и возрождения.

Что касается более прозаических, земных вещей, важно не забыть о японских железных дорогах. Обычно, когда говорят о пунктуальности, вспоминают немцев. Но именно железнодорожная система Японии — наипунктуальнейший механизм на свете. Самое большое опоздание скоростных поездов под названием Shinkansen в годовом масштабе составляет всего лишь 30 секунд! Внутренние документы японских железных дорог позволяют опоздание поезда на 5 минут, и то — в случае землетрясения выше 6 баллов по шкале Рихтера. Если же опоздание произойдет по вине перевозчика, то цена билета должна быть возвращена пассажиру. При этом каждый, кто хочет, имеет право получить письмо с объяснением произошедшего и извинениями на место своей работы или учебы. Поезда между крупными городами или на популярных маршрутах курсируют очень часто (до нескольких раз в час). Число вагонов в составе — от 8 до 16. Количество мест в вагонах диктует максимальное сокращение времени стоянки на станции. Здесь разработана и специальная процедура посадки и высадки. На каждом перроне есть надписи, где останавливается конкретный вагон, чтобы пассажиры могли стать в очередь к дверям вагона, поближе к своему месту. И не случается, чтобы поезд въехал не на тот перрон, который указан в расписании.

Путешествие японскими железными дорогами - это настоящее удовольствие. В комфортных условиях за несколько часов можно преодолеть сотни километров, и попасть практически в любую точку страны. Удобно пользоваться и автобусами, где обычно царит тишина - у японцев не принято разговаривать в транспорте. Сев в любое средство передвижения, японец или японка сразу погружаются в свой телефон или засыпают, хотя путешествия не длятся долго и не утомительны. Интересно, что жители Страны восходящего солнца стоят в очереди не только к поездам. Очереди - это не только элемент порядка, но и, скорее всего, культурный феномен, своего рода хобби. Ровнехонькие очереди можно встретить всюду — перед ресторанами, магазинами, туристическими объектами. И при этом повсеместно - стоическое спокойствие, без спешки и перепалок. Каждый терпеливо ждет, пока его впустят или обслужат, независимо от реноме города. Некоторые рестораны используют метод записи. Если очередь слишком длинная, можно вписать свое имя, отлучиться и вернуться, когда она подойдет, будучи уверенным, что твое место никто не займет.