Грузия уходит от Азербайджана за электроэнергией далеко в Европу наши подробности
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, курирующая в том числе и энергетическую отрасль, сообщила, что Тбилиси активно обсуждает с Брюсселем проект прокладки по дну Черного моря высоковольтного кабеля электропередачи, который свяжет энергосистемы Грузии и Евросоюза. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в Брюсселе заседании совета ассоциации ЕС-Грузия.
Министр отметила, что Всемирный банк изъявил готовность полностью профинансировать изучение технико-экономической обоснованности проекта подводной ЛЭП, идея которой родилась 2-3 года назад, имеющий «историческое значение». И подчеркнула «чрезвычайную важность» участия в осуществлении проекта именно европейских компаний.
Тяга Грузии к Западу общеизвестна, но в данном случае речь идет о крупном проекте по экспорту европейской электроэнергии в Грузию, общая стоимость которого оценивается более чем в 3 млрд долларов. Зависимость грузинской энергосистемы от импорта электроэнергии чувствовалась всегда, но наглядно проявилась в последние дни, когда крупнейшая в стране Ингурская ГЭС остановилась на плановый ремонт, и в некоторых регионах страны возникли проблемы с энергоснабжением.
Тбилиси всегда компенсировал недостаток электроэнергии, в том числе и в самые трудные дни, за счет поставок из соседних стран – Азербайджан, России и Турция. Причем эти поставки шли по действующим ЛЭП и не требовали дополнительных миллиардных расходов на сложные системы передачи как под водой, так и на суше. Более того, еще два десятка лет назад начались переговоры с участием Баку, Тбилиси и Анкары об экспорте азербайджанской электроэнергии через Грузию в Турцию и далее в Европу. Правда, вначале выявились отсутствие соответствующей инфраструктуры и технические трудности. Но все они, видимо, были решены, и в конце 2014 года покойный министр энергетики Азербайджана Натик Алиев заявил о том, что новая ЛЭП будет готова уже через год.
Более того, вскоре в СМИ прошла информация о тестовом испытании этого маршрута. И подумалось тогда, что Азербайджан вскоре станет поставщиком в Европу полного букета всех видов энергоресурсов, чем добьется обеспечения энергетической безопасности как своих традиционных партнеров – Грузии и Турции, так и стран Европы. Азербайджанская нефть приведет в движение автомобили европейцев, азербайджанский газ – согревать им дома, а азербайджанское электричество - освещать дома и улицы европейских столиц.
И вдруг Грузия пожелала стать чистым импортером европейского электричества. По словам министра, после предварительного обсуждения данного вопроса на заседании Совета ассоциации представители высших органов ЕС изъявили готовность помочь Грузии в поиске инвесторов и контакторов для строительства первого в регионе подводного электрокабеля. Правда, детали проекта не раскрываются, но подтверждается: идея подводной ЛЭП активно обсуждается, и она родилась еще 2-3 года назад на фоне растущей потребности Грузии в электричестве. Но все это не может скрыть главный мотив грузинской стороны при разработке проекта подводного кабеля - максимально уменьшить зависимость от импорта электроэнергии именно из соседних стран - РФ, Турции и Азербайджана.
Возникает вопрос – почему же Грузия отказывается от азербайджанского электричества? За транзит азербайджанской нефти по своей территории она берет дополнительно и сумму, полагающуюся за ее транзит через Азербайджан. За транзит азербайджанского газа в Турцию и Европу Баку расплачивается немалыми объемами газа, да еще осуществляет льготные поставки, которые тоже измеряются не одним миллионом долларов. За транзит электроэнергии Баку, видимо, тоже обеспечивал бы ее бесплатным и льготным электричеством.
Складывается странная ситуация, ведь проект ЛЭП по дну Черного моря изначально, можно сказать, нерентабельный. Грузинский рынок весьма ограничен, а в регионе дорогая европейская электроэнергия никому кроме нее не нужна. Стоит ли тогда вкладывать в такой проект 3 млрд долларов? Кто, когда и каким образом будет погашать инвестиции? Кроме того, аварии, подобные неожиданному отключению ЛЭП «Месхети», могут произойти и на подводной ЛЭП. И куда в таком случае обратится за помощью Тбилиси, и кто придет первым на помощь? Как и всегда, к Баку, который всегда исходит лишь из гуманных целей без всяких хитросплетений.
В Азербайджане же между тем производство электроэнергии в прошлом году по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25,811 млрд кВт/час. На 23,1% снизился и экспорт электроэнергии из Азербайджана, составив 1,148 млрд кВт/час. С учетом большого потенциала электроэнергии в стране и ожидающегося развития альтернативных источников энергии было бы лучше подумать о том, как направить инициируемый Тбилиси проект в обратную сторону – направить невостребованные объемы азербайджанской электроэнергии в Европу. Вот от этого действительно выиграли бы все стороны. Европа может получать дополнительные объемы относительно дешевой электроэнергии, в том числе и «зеленой», Грузия – плату за ее транзит. А Азербайджан, запустив в полную силу имеющиеся генерирующие мощности, обеспечил бы солидный канал для пополнения своей казны валютой.