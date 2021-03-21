Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 08:22

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, курирующая в том числе и энергетическую отрасль, сообщила, что Тбилиси активно обсуждает с Брюсселем проект прокладки по дну Черного моря высоковольтного кабеля электропередачи, который свяжет энергосистемы Грузии и Евросоюза. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в Брюсселе заседании совета ассоциации ЕС-Грузия. Министр отметила, что Всемирный банк изъявил готовность полностью профинансировать изучение технико-экономической обоснованности проекта подводной ЛЭП, идея которой родилась 2-3 года назад, имеющий «историческое значение». И подчеркнула «чрезвычайную важность» участия в осуществлении проекта именно европейских компаний.

Тяга Грузии к Западу общеизвестна, но в данном случае речь идет о крупном проекте по экспорту европейской электроэнергии в Грузию, общая стоимость которого оценивается более чем в 3 млрд долларов. Зависимость грузинской энергосистемы от импорта электроэнергии чувствовалась всегда, но наглядно проявилась в последние дни, когда крупнейшая в стране Ингурская ГЭС остановилась на плановый ремонт, и в некоторых регионах страны возникли проблемы с энергоснабжением. Тбилиси всегда компенсировал недостаток электроэнергии, в том числе и в самые трудные дни, за счет поставок из соседних стран – Азербайджан, России и Турция. Причем эти поставки шли по действующим ЛЭП и не требовали дополнительных миллиардных расходов на сложные системы передачи как под водой, так и на суше. Более того, еще два десятка лет назад начались переговоры с участием Баку, Тбилиси и Анкары об экспорте азербайджанской электроэнергии через Грузию в Турцию и далее в Европу. Правда, вначале выявились отсутствие соответствующей инфраструктуры и технические трудности. Но все они, видимо, были решены, и в конце 2014 года покойный министр энергетики Азербайджана Натик Алиев заявил о том, что новая ЛЭП будет готова уже через год. Более того, вскоре в СМИ прошла информация о тестовом испытании этого маршрута. И подумалось тогда, что Азербайджан вскоре станет поставщиком в Европу полного букета всех видов энергоресурсов, чем добьется обеспечения энергетической безопасности как своих традиционных партнеров – Грузии и Турции, так и стран Европы. Азербайджанская нефть приведет в движение автомобили европейцев, азербайджанский газ – согревать им дома, а азербайджанское электричество - освещать дома и улицы европейских столиц.